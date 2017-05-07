  • BIST 93.928
  • Altın 139,984
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

PINAR TEK GOLLE

»
PINAR TEK GOLLE
Amatör U13 Ligi’nde oynanan mücadelede Gaziosmanpaşa Pınarspor ile Tekkeköy Belediyespor karşı karşıya geldi. Pınarspor mücadeleden Bahadır'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı

KONTROLLÜ BAŞLADI
Samsun Amatör U13 Ligi'nde Canik Suni Çim Sahada Gaziosmanpaşa Pınarspor ile Tekkeköy Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleye iki takımda kontrollü oyunla başlarken karşılıklı gelişen ataklardan gol sesi çıkmadı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü eline alan Pınarspor, ceza sahası içinde yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedi.

ÜÇ PUANI BAHADIR GETİRDİ
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıya etkili başlayan Gaziosmanpaşa Pınarspor oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza sahası içinde oluşan pozisyonda kaleciden dönen topu tamamlayan Bahadır, Pınarspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu. Tekkeköy Belediyespor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince Pınarspor tek golle üç puanı hanesine yazdırdı.

amator-(5).jpgamator-(4).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ZOR MAÇ KUTLUKENT’İN05 Mayıs 2017 Cuma 19:46
  • Giresunspor'un gözü son üç maçta05 Mayıs 2017 Cuma 19:43
  • Samsunspor tek yumruk oldu05 Mayıs 2017 Cuma 19:42
  • Çorum Belediyespor-Altay maçında olay05 Mayıs 2017 Cuma 19:35
  • MİNİK SAMSUNSPORLULAR 19 MAYIS STADI'NDA05 Mayıs 2017 Cuma 19:31
  • Güreşte Tokat damgası05 Mayıs 2017 Cuma 19:29
  • Ligin dibi alev alev05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • 6 PUAN ALIRSAK DÜŞMEYİZ05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • Samsunspor ile Giresunspor 46’ncı kez karşı karşıya05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • HAKEMLERİN ZORLU SINAVI04 Mayıs 2017 Perşembe 19:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti