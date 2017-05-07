PINAR TEK GOLLE

Amatör U13 Ligi’nde oynanan mücadelede Gaziosmanpaşa Pınarspor ile Tekkeköy Belediyespor karşı karşıya geldi. Pınarspor mücadeleden Bahadır'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı

KONTROLLÜ BAŞLADI

Samsun Amatör U13 Ligi'nde Canik Suni Çim Sahada Gaziosmanpaşa Pınarspor ile Tekkeköy Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleye iki takımda kontrollü oyunla başlarken karşılıklı gelişen ataklardan gol sesi çıkmadı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü eline alan Pınarspor, ceza sahası içinde yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedi.

ÜÇ PUANI BAHADIR GETİRDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıya etkili başlayan Gaziosmanpaşa Pınarspor oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza sahası içinde oluşan pozisyonda kaleciden dönen topu tamamlayan Bahadır, Pınarspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu. Tekkeköy Belediyespor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince Pınarspor tek golle üç puanı hanesine yazdırdı.