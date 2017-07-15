Pınarbaşı, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Gününü Kutladı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı. Faruk Pınarbaşı, 15 Temmuz gecesi darbeci hainleri bozguna uğratan mücadelenin, tarihin en anlamlı direnişlerinden...

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı. Faruk Pınarbaşı, 15 Temmuz gecesi darbeci hainleri bozguna uğratan mücadelenin, tarihin en anlamlı direnişlerinden biri olduğunu kaydetti.

Pınarbaşı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk milletinin devletiyle bir bütün olduğunu vurguladı. Bu milletin, güvenlik güçleriyle birlikte, terör örgütlerini topraklarında barındırmamaya kararlı olduğunu belirten Pınarbaşı, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Milletimiz, hain kalkışma sırasında gereken duyarlılığı anında göstererek, devlete olan destek ve bağlılığını en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Çünkü bizi diğer milletlerden ayıran en önemli özelliğimiz, vatana olan bağlılığımız ve bağımsızlık tutkumuzdur" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hainlere karşı verdiği mücadelenin, tarihin en anlamlı direnişleri arasında yerini aldığını kaydeden Pınarbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi,"Devletimizin gücü, milletimizin birlik ve beraberliği sınanmamalı, gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşmayacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile birlikte ebediyen tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan olarak varlığını devam ettireceği asla unutulmamalıdır. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum"