Pınarbaşı “Evet” İçin Sokağa İndi

Şanlıurfa'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ilçe halkına, anayasa değişikliği ile geçilecek yeni sistemi ve referandumda neden "evet" oyu...

Şanlıurfa'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ilçe halkına, anayasa değişikliği ile geçilecek yeni sistemi ve referandumda neden "evet" oyu verilmesi gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı sistemini de öngören anayasa değişikliğinin oylanacağı Nisan ayındaki referandum için çalışmalarını yoğunlaştıran Pınarbaşı, her fırsatta ev ve iş yerlerini gezip vatandaşlarla bir araya gelerek, "evet" oyu istiyor.

Sistem değişikliği ile ilgili kafasında soru işareti bulunanları da verdiği bilgilerle aydınlatan Pınarbaşı, Türkiye'nin kangrenleşmiş sorunlarının kesin çözümü ve milli iradenin tam hakimiyeti için Cumhurbaşkanlığı sisteminin artık şart olduğunu söyledi.

Pınarbaşı, "Sorunların güçlü bir irade ile çözümüne olanak sağlayacak yeni sistem, güçlü ve büyük Türkiye için çok önemli bir adım olacak" dedi. Sistem tartışmalarının başladığı ilk günden bu yana konunun gündemlerinde olduğunun altını çizen Pınarbaşı, "Bu sistemle daha ileri gidilemeyeceğini, 15 Temmuz darbe girişimi ile bir kez daha net olarak gördük. Büyük Türkiye yolunda ihtiyaçlara cevap veremez hale gelen mevcut parlamenter sistemin mutlaka değişmesi lazım. Biz, halkımızın referandumda istikrar için, çocuklarının geleceği için "Evet" diyeceğinden şüphe duymuyoruz. Kararsız kalan vatandaşlarımızı ikna etmek için de referanduma kadar gece demeden gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.