Piri Mehmet Paşa Çarşısındaki İşyerleri Satışa Sunuluyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projelerinden birisi olan ve eski terminal alanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan...

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projelerinden birisi olan ve eski terminal alanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan Piri Mehmet Paşa Çarşısında mülkiyeti belediyeye ait ofisler ve mağazalar pazarlık usulüyle satışa çıkarılıyor.

Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Eski Terminal yerine yapılan Piri Mehmet Paşa çarşısında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Mağaza ve Ofisler in ihalesi 28-29.11.2017 tarihinde yapılmış, ihalede istekli çıkmayan Mağaza ve Ofisler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.ve 49.Maddelerine göre 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 de Encümen huzurunda ilk ihaledeki şartlara aynen uymak şartıyla pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye katılmak isteyenler, belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler" denildi.