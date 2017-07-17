Piri Reis Eğitim Gemisi Kuşadası’nda

Piri Reis eğitim gemisi Kuşadası'na geldi. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin uygulama eğitimi aldıkları Piri Reis gemisi,...

Piri Reis eğitim gemisi Kuşadası'na geldi. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin uygulama eğitimi aldıkları Piri Reis gemisi, Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Pieri Reis Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazmi Çeşmeci, 2'si yabancı 189 Türk öğrenciyle 2 ay boyunca Marmara ve Ege'de daha sonra da Karadeniz ve yurt dışı limanlarını ziyaret edeceklerini söyledi. Öğrencilerin okulda aldıkları teorik eğitimleri bu yolculukla birlikte pratiğe dönüştürdüklerini kaydeden Çeşmeci, " Fakültelerimizdeki birinci sınıfı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, öncelikle bu eğitim gemisinde profesyonel denizci eğitimciler tarafından eğitim almakta, müteakiben daha deneyimli ve birikimli olarak sektör gemilerinde ticari gemilerde staj eğitimine de devam ederek 4 yıl içinde 12 aylık staj dönemini tamamlamaktadırlar " diye konuştu.