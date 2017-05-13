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Piriştina: “Yaralılarımızı Ve Hayatını Kaybedenlerin Naaşlarını En Kısa Sürede Getireceğiz”

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Piriştina: “Yaralılarımızı Ve Hayatını Kaybedenlerin Naaşlarını En Kısa Sürede Getireceğiz”
Muğla'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada tur otobüsünde bulunanların yakınları güzel bir haber için Muğla'ya hareket etti.

Muğla'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada tur otobüsünde bulunanların yakınları güzel bir haber için Muğla'ya hareket etti. Hareketten önce kriz masasından ayrılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina açıklamada bulundu.

Kazayı duyan ve tura gidenlerin yakınları, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde toplanarak çaresizce gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı. Bekleyişin ardından Buca Belediyesi tarafından sağlanan otobüsle kaza geçiren vatandaşların yakınları Muğla'ya doğru hareket etti. Kazada bulunan vatandaşların yakınlarıyla birlikte Muğla'ya gidecek olan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kriz masasında görevlendirmelerin yapıldığını ve en kısa zamanda ölenlerin isimlerini belirlemek için uğraştıklarını söyledi. Piriştina, "Genel olarak içinde bulunduğumuz Yaylacık Mahallesi başta olmak üzere Gaziler, Kozağacı Mahallemizden, Konak ilçemizden 24 vatandaşımızı kaybettik. 2'si çok ağır olmak üzere 11 yaralımız var. Şimdi ilk etapta görev dağılımını yapıp vatandaşlarımızdan hangilerinin yaralı olduğunu, kimlerin hayatını kaybettiğini tespit edip en hızlı ve güvenli şekilde vatandaşlarımızı buraya nakil etmeye çalışıyoruz. Birazdan yola çıkacağız. 2-3 saat içinde otobüste bulunan vatandaşlarımızın yakınlarıyla birlikte oraya varacağız. Herkeste çok ciddi bir gergin bekleyiş var. Bunun içinde ölen vatandaşlarımızın isimlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Arkadan giden arkadaşlardan aldığımız bir takım bilgiler var, ancak resmi olarak biz otobüsün içerisinde kaç kişi olduklarını biliyoruz. Ama aralarında hangilerinin yaralı hangilerinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. İnşallah çok kısa sürede hayatını kaybedenlerin naaşıyla ve yaralılarımızla birlikte sağlıklı bir şekilde mahallemize döneceğiz" dedi.

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