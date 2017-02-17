  • BIST 88.653
  • Altın 145,709
  • Dolar 3,6508
  • Euro 3,8935
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Piriştine Üniversite Öğrencileri İznik’te

» »
Piriştine Üniversite Öğrencileri İznik’te
Kosova'nın en büyük kamu üniversitelerinden olan Priştine Üniversitesi'nin öğrencileri İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.

Kosova'nın en büyük kamu üniversitelerinden olan Priştine Üniversitesi'nin öğrencileri İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.

Priştineli öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUMİAD'ın organizasyonu ile gerçekleştirilen "Ortak Kültürler, Ortak Fikirler projesi" çerçevesinde İznik'e geldi. Öğrencileri ağırlayan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "İznik, çok eski ve tarihî bir şehir. Takriben 6 bin yıllık geçmişe sahip. Sırası ile Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı" ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Böylesine anlamlı bir ilçede sizleri misafir etmekten onur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar böylesine değerli bir şehre katkı koyacağından hiçbir şüphemiz yok. İznik'e koyacağınız katkı ve kazandıracağınız değerden dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Osman Sargın, Priştine Üniversitesi asistanları Anıta Gıukaj ve Egzon Bayraktarı'na çini vazo hediye etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saraybosna Belediye Başkanı Skaka’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Kadınlardan İç Isıtan Proje17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Elektrik Direği Faciayı Önledi17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Turgutlulu Minikler Büyükşehirle Yetişiyor17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Chp’li Usluer’den Ak Parti’ye Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • Devlet Korumasındaki Çocuklar Buz Hokey Eğitimi Alacak17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Tabip Odasından ’Referandum’ Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Esogü Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ı Törenle Emekliliğe Uğurladı17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Kaymakam Kurtbeyoğlu, Halk Toplantısına Yenidoğan’da Devam Etti17 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • Ortaca Ve Dalaman’da Referandum Çalışmaları Hız Kazandı17 Şubat 2017 Cuma 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti