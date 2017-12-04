PİSA'nın ismi ABİDE'de olsa sonuç değişmez

Türk Eğitim-Sen İl Temsilcisi Kuruoğlu, “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA'nın adını ABİDE'de yapsanız yine de sonuç farketmez" dedi

Türk Eğitim-Sen İl Temsilcisi Levent Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" olan PISA'ya alternatif oalrak "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" olan ABİDE'yi kurmasını değerlendirdi.

Bu sistemin adının ne olursa olsunun sonucun yine değişmeyeceğini söyleyen Kuruoğlu, doğru kıstaslar konulursa sonuçların belli olacağını ve başarılıyız denilse bile çokta inandırıcı olmayacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin müfredat sistemini allayıp pullayıp sürekli değiştirip yeniden yeni birşey yapıyormuş gibi yaptıklarını da belirterek, "Bu yaptıkları değişiklikler kaostan başka birşey getirmez. Sürekli birşeyleri değiştirmek, yıkılmış bir binanın dışını güzel gösterme çabası gibidir. Milli eğitimim temel problemleri değişmediği sürece çok şey değişmez. Bu temel problemler ise öğrenci ve öğretmen yetiştirme problemi, müfredat problemi ve milli eğitim üzerindeki liyakat" dedi.

ÖĞRETMENLER MAĞDUR OLACAK

Bakan Yılmaz'ın 2019 yılına kadar tekli eğitim sistemini de değerlendiren Kuruoğlu, tekli sisteme geçildiğinde yeterli okulun olmayacağını iddia etti. Bu sistem sınıfdaki öğrenci sayısını artıracağını da ifade eden Kuruoğlu şunları kaydetti; "Buna karşı değiliz ama problemleride çözmek lazım. Derslik sayısı az. Çok sayıda öğretmen var ikili öğrenime göre hazırlanmış olarak. Tekli eğitime geçildiği zaman sınıf sayısı azalacağına göre öğretmenler açığa çıkacak. Binlerce öğretmen mağdur olacak. Bu okullarda yemek yeme problemleri meydana gelecek. Çocuklar boş kalan zamanlarında sportif, kültürel faaliyetler yapması gerekiyor. Bunların hepsinin altyapısının hazırlanması gerekiyor. Bunlar hazırlanmazsa 50-60 kişilik sınıfları meydana getirirler." Barış GÖK