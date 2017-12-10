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Pişman Olduğunuz Dövmeler Kabusunuz Olmasın

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Pişman Olduğunuz Dövmeler Kabusunuz Olmasın
Kişi tarafından en çok araştırılan konunun dövme silme yöntemleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, renkli ve derin yapılmış dövmelerin ise iz kalma...

Kişi tarafından en çok araştırılan konunun dövme silme yöntemleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, renkli ve derin yapılmış dövmelerin ise iz kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bir dövmenin pişmanlığa dönmesiyle birlikte kişi tarafından en çok araştırılan konunun dövme silme yöntemleri olduğuna dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, lazer ile yapılan dövme silme işlemlerinden sonra az ya da çok belli bir iz kalabildiğini söyledi. Dövme yaptıranların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Op. Dr. Ufuk Aydın, "Sildirmek isteyenlerin sayısı da bir o kadar artmaktadır. Genellikle 20'li yaşlarda yaptırılan dövmeler 40'lı yaşlarda pişmanlık uyandırabiliyor. Geleneksel sebeplerle yapılan dövmeler olduğu kadar, özellikle günümüz gençlerinin arasında oldukça popüler durumda olanlar da var. Ancak gün geliyor ki insanlar hayatlarının belirli dönemlerinde, çeşitli sebeplerle vücutlarına yaptırdıkları dövmelerden kurtulmak istiyor. En çok silinmesi için başvurulan dövmeler eski sevgili isimleri oluyor" dedi.

Lazerin sihirli bir silgi gibi algılanmasının ve kişilerin dövme çıkarma konusunda acele etmelerinin işlerini oldukça zorlaştırdığını söyleyen Op. Dr. Aydın, "Dövme silmede kullandığımız uygun dalga boyuna sahip lazer cihazının küçük parçalara ayırdığı dövme boyası lenf akımı ile emilir ya da yüzeysel kabuklanma ile dökülür. Lazer seansları arasında mutlaka en az 6 haftalık bir iyileşme dönemine sabredilmelidir. Bir de her dövmeyi lazerle tamamıyla silmek zordur. Örneğin renkli dövmeler, derine yapılmış olan dövmeler, kalitesiz boyalar ile yapılmış olan dövmeler, kişinin ayrıca koyu tenli cilt yapısına sahip olması dövme silme işleminde dezavantaj olan unsurlardır" diye konuştu.

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