Pistten Çıkan Jetin Pilotunun Öldüğü Haberlerine Yalanlama

İSTANBUL (İHA) – Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere...

İSTANBUL (İHA) – Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Emniyet kaynakları jetin pilotunun öldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Emniyet kaynakları, Atatürk Havalimanı'nda düşen özel jetin pilotunun öldüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Düşen jette 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların tedavisine devam edildiği kaydedildi.