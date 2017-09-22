Pistten Çıkarak Yanan Uçak Dizide Kullanılmış

Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkan ve yanan jetin geçtiğimiz hafta bir dizde yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkan ve yanan jetin geçtiğimiz hafta bir dizde yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın rol icabı uçağa bindiği görülüyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkıştan hemen sonra acil iniş yapan ve yanan uçağın geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve ünlü oyuncu Erkan Petekkatya'nın oynadığı dizide kullanıldığı ortaya çıktı. Rol icabı Afganistan uçuşu için kullanılan uçağın dizide yer alan görüntülerinde ünlü oyuncu Petekkaya'nın uçağa bindiği görülüyor.