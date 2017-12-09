Pitbullu Gençler Küçük Çocuğa Hırsızlık Yaptırdı

Bursa'da 3 kişi, ellerinde pitbull köpek ile küçük bir çocuğa hırsızlık yaptırdı.

Bursa'da 3 kişi, ellerinde pitbull köpek ile küçük bir çocuğa hırsızlık yaptırdı. O anlar saniyeye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde yufka dükkanı işleten Celal Çelik, imalathaneye gitti. Dükkânın kasa kısmının boş olmasını fırsat bilen 3 şahıs, yanlarında bulunan küçük çocuğu dükkâna göndererek, kendileri köpek ile dışarda gözcülük yaptı. Küçük çocuk dükkana ilk girdiğinde bir şey alamadan çıktı. İkinci girişte içeri giren çocuk önce çekmeceleri kontrol etti, daha sonra kasada bulanan 500 TL'yi alarak uzaklaştı.

Olayın ardından dükkana gelen müşteriye para vermek isteyen dükkan sahibi Celal Çelik, kasayı açtığında parayı göremeyince hemen güvenlik kameralarını açıp kontrol etti. Soyulduğunun farkına varan Çelik, vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Celal Çelik, "Saat 16:30 civarı imalat kısmına gittim. Çay demledim. O arada on dakika geçti. Bir müşteri geldi, seslendi. Yufka istedi, yufkayı verdim. Para üstü vermek için kasayı açtım, kasada hiç para yok. Hemen kameraları açıp baktık. 3 genç ellerinde bir köpek ile geliyor, büyük olan yönlendirme yapıyor. Elinde köpek olan merdivenlerin kapısında bekliyor, çocuğu da içeri gönderiyorlar. Çocuk önce çekmecelerle uğraşıyor, sonra kasadan 500 TL civarında bulunan parayı alıp kaçıyor" dedi.