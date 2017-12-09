  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Pitbullu Gençler Küçük Çocuğa Hırsızlık Yaptırdı

» »
Pitbullu Gençler Küçük Çocuğa Hırsızlık Yaptırdı
Bursa'da 3 kişi, ellerinde pitbull köpek ile küçük bir çocuğa hırsızlık yaptırdı.

Bursa'da 3 kişi, ellerinde pitbull köpek ile küçük bir çocuğa hırsızlık yaptırdı. O anlar saniyeye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde yufka dükkanı işleten Celal Çelik, imalathaneye gitti. Dükkânın kasa kısmının boş olmasını fırsat bilen 3 şahıs, yanlarında bulunan küçük çocuğu dükkâna göndererek, kendileri köpek ile dışarda gözcülük yaptı. Küçük çocuk dükkana ilk girdiğinde bir şey alamadan çıktı. İkinci girişte içeri giren çocuk önce çekmeceleri kontrol etti, daha sonra kasada bulanan 500 TL'yi alarak uzaklaştı.

Olayın ardından dükkana gelen müşteriye para vermek isteyen dükkan sahibi Celal Çelik, kasayı açtığında parayı göremeyince hemen güvenlik kameralarını açıp kontrol etti. Soyulduğunun farkına varan Çelik, vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Celal Çelik, "Saat 16:30 civarı imalat kısmına gittim. Çay demledim. O arada on dakika geçti. Bir müşteri geldi, seslendi. Yufka istedi, yufkayı verdim. Para üstü vermek için kasayı açtım, kasada hiç para yok. Hemen kameraları açıp baktık. 3 genç ellerinde bir köpek ile geliyor, büyük olan yönlendirme yapıyor. Elinde köpek olan merdivenlerin kapısında bekliyor, çocuğu da içeri gönderiyorlar. Çocuk önce çekmecelerle uğraşıyor, sonra kasadan 500 TL civarında bulunan parayı alıp kaçıyor" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli’de Fabrika Yangını09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Bolu’da Yabancı Uyruklulara Yönelik Uygulama09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Havran’da Jandarma’dan Trafik Uygulaması09 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
  • Ceyhan’da Tren Hemzemin Geçitte Tırla Çarpıştı: 13 Yaralı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:48
  • Gaziantep’te Hırsızlık Şüphelisi 17 Şahıs Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:43
  • Tanınmış Bir Markanın Ürünlerini Ucuza Almak İsteyen Vatandaş Dolandırıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
  • Rusya’da Saldırı Hazırlığındaki 3 Terörist Yakalandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • Van’da 6 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi09 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • Bursa’da İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Emekli Maaşını Çalan Kapkaççılar Yakalandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti