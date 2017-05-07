TŞOF Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Bazı alacakların yeniden yapılandırılması İle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifinin piyango gibi yasa olduğunu söyledi

TŞOF Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş olan vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesinin şoför esnafını oldukça rahatlatacağını söyledi.

ŞOFÖR ESNAFI İÇİN PİYANGO

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması İle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasını değerlendiren Fevzi Apaydın, “Hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de ekonomiye katkı sağlanması bakımından bu tasarı şoför esnafımız için çok önemli. Maliye Bakanlığının hurda yasası ile ilgili bu önemli düzenlemesini uzun bir zamandan beri bekliyorduk. Çünkü kanun tasarısının yasalaşması ile takozda ve otoparklarda bekleyen binlerce araç ekonomiye kazandırılacak. Halen ticari araçlarını yenileyen esnafımız için ÖTV indirimi devam ettiği için hurda araç kanunu şoför esnafımıza bir piyango gibi olacak. Ticari araçlarımızın yenilenmesi için bu fırsatı esnafımızın iyi değerlendirmesi gerekir. Kısa sürede kanunun yasalaşması ile piyasalarda büyük bir hareketlenme olmasını bekliyoruz. Hem de çalışamaz durumda olan şoför esnafımız yeniden işine odaklanarak çalışmaya başlayacaktır” dedi.

Apaydın, "Bir dijital takografın piyasa değeri 2-3 bin lira civarında. Ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışan aracının hurdaya ayrılma yaşına gelmiş ve hurda yaşına 2-3 yıl kalan şoför esnafı dijital takograf zorunluluğu kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu.