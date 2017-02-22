Piyeten Hastalığıyla Mücadelede Ulusal Aşı Geliştirildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli tarafından Türkiye'de koyunlarda piyeten (Ayak Çürüğü) vakalarına karşı hazırlanan aşı projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Projenin desteklenmesinin ardından aşı ve uygulama alanlarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hadimli, "Bu aşıların koruma etkinliklerini belirleme çalışmaları Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ünitesinde başlatıldı. Bu doğrultuda 4 farklı grupta 60 koyuna piyeten aşısı yapıldı. Projemiz, ülkemizde ciddi ekonomik problemlere sebep olan ve yetiştiricilerin muzdarip olduğu bir hastalığı önlemek için hazırlanmıştır. Proje ile piyeten hastalığını mücadelesinde kullanılan ve ülkemizde üretilmeyen bir aşının ulusal olarak geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmiştir" dedi.

Proje hakkında bilgi veren SÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli, "Koyunlarda ve keçilerde mevsimsel olarak her yıl Şubat-Nisan aylarında topallıklar görülüyor. Bu hastalığın adına piyeten veya ayak çürüğü denilmektedir. Kısacası, hayvanların tırnak aralarında ülserleşme, yaralanma ve tırnağın canlı dokudan ayrılması vakalarına rastlıyoruz. Bu da ülkemizde son yıllarda koyunculuğun önemli olduğu yerlerde yetiştiricilerin karşılaştığı ciddi bir problemdir. Yetiştiricinin bu problemini çözmek için "Türkiye'de Koyunlarda Piyeten (Ayak Çürüğü) vakalarından Dichelobacternodosus ve Fusobacteriumnecrophorum İzolasyonu, Mikrobiyolojik ve Moleküler İdentifikasyonu ve D. nodosus-F. necrohporum İzolatlarından hazırlanan Aşıların Etkinliklerinin Belirlenmesi" projemizi hazırladık. Bu projemiz TÜBİTAK tarafından da desteklendi" diye konuştu.

"Kışın sert olduğu bölgelerde görülüyor"

Türkiye'nin soğuk bölgelerinde hastalığın daha çok görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Hadimli, "Özellikle kışın sert geçtiği, yağmur ve kar yağışının yoğun olduğu yıllarda hastalık daha çok görülmektedir. Hastalık koyun sürülerinde her yıl tekrarlamakta ve önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Hastalığın oluşmasında birçok faktör olmakla birlikte ana etkeni Dichelobacternodosus isimli anaerobic bakteridir. Bununla birlikte, Fusobacteriumnecrophorum isimli ikincil bir bakteri hastalığın oluşmasını kolaylaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Aşı çalışmaları Selçuk Üniversitesi'nde başlatıldı"

2015-2016 kış ve bahar aylarında ülkemizin farklı bölgelerinde (Konya, Sivas, Yozgat, Tunceli, Kars ve Antalya) topallık görülen koyun sürülerinden örnekleme yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Hadimli, "Örneklerden Dichelobacternodosus ve Fusobacteriumnecrophorum bakterileri izole edildi. Bu bakterilerin arasından seçilen suşlardan 3 farklı Piyeten Aşıları hazırlandı. Bu aşıların koruma etkinliklerini belirleme çalışmaları Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ünitesi'nde başlatıldı. Bu amaçla, 4 farklı grupta 60 koyun piyeten aşıları ile aşılandı. Yaklaşık 45 gün sonra kuzulara canlı bakteriler verilerek aşıların etkinlikleri bütünüyle belirlenecek. Projemiz, ülkemizde ciddi ekonomik problemlere sebep olan ve yetiştiricilerin muzdarip olduğu bir hastalığı önlemek için hazırlanmıştır. Proje ile piyeten hastalığını mücadelesinde kullanılan ve ülkemizde üretilmeyen bir aşının ulusal olarak geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmiştir" şeklinde konuştu.