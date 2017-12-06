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Pkk Bombacısıyla İrtibatlı 32 Üniversiteli Adliyeye Sevk Edildi

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Pkk Bombacısıyla İrtibatlı 32 Üniversiteli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul, Adana ve Diyarbakır'da bombalı saldırı gerçekleştireceği ileri sürülerek yakalanıp tutuklanan zanlı ile irtibatlı olduğu ve 27 Kasım'dan...

İstanbul, Adana ve Diyarbakır'da bombalı saldırı gerçekleştireceği ileri sürülerek yakalanıp tutuklanan zanlı ile irtibatlı olduğu ve 27 Kasım'dan sonra üniversiteleri hareketlendirecekleri iddia edilen 13'ü kız 32 üniversiteli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 23 Kasım günü Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteklediği operasyonda, söz konusu şahısların evlerine koç başlarıyla kapıları kırılarak içeri girildi. Şahısların evleri didik didik aranırken 13'ü kız olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların bir süre önce İstanbul'da ele geçirilen düdüklü tencere içindeki 4.5 kilo bomba ile Diyarbakır'da ele geçirilen bomba malzemelerinde parmak izi olan Şırnak'ta PKK adına bir eyleme katılmaktan aranan, Adana'da ise 27 Kasım'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanıp tutuklanan Savaş D. ile irtibatlı oldukları iddia edildi. Ayrıca zanlıların PKK'nın dağ kadrosunda eğitim gördükten sonra şehirlere gelerek eylemleri organize ettiği ileri sürülen "Kadro" adı verilen şahıslarla da irtibatlı oldukları PKK/KCK'nın üniversite, gençlik, finans, kurye ve milis yapılanmasında olduğu iddia edildi.

Zanlılar hukuk, mimarlık ve eğitim fakültelerinden

Polis zanlıları 14 gün boyunca sorguladı. Zanlıların hukuk, mimarlık, mühendislik, iletişim, eğitim, fen-edebiyat, ziraat ve tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler olduğu belirlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın üniversiteye okumaya gelen öğrencileri ağına düşürüp onları bir kurye gibi kullandığı da tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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