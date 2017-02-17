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Pkk Propagandası Yapan Sahte Mele Tutuklandı

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Pkk Propagandası Yapan Sahte Mele Tutuklandı
Bursa'da, cami çıkışlarında terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Bursa'da, cami çıkışlarında terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki A.E'nin kendisini "mele" olarak tanıtıp, cami çıkışlarında dini sohbet adı altında halka referandumda "hayır" oyu kullanmaları konusunda telkinde bulunduğu iddia edildi. Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi ve Jandarma Özel Harekat Timleri'nin katıldığı operasyonla gözaltına alınan A.E'nin evinde PKK'yı temsil eden malzemeler ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. PKK terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıldönümünde de eylemler yapılması konusunda insanları yönlendirildiği iddia edilen A.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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