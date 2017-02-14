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Pkk Şüphelisi Tutuklandı

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Pkk Şüphelisi Tutuklandı
Adana'da bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bir çalışmada, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen Eyüp Ç.'yi gözaltına aldı. Eyüp Ç., yaklaşık 14 gün emniyette sorgulandıktan sonra "Silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Eyüp Ç. mahkemenin tutuklama kararının ardından Kürkçüler Cezaevi'ne götürüldü.

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