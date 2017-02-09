Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK'ya ait 130 bin paket kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yaptıkları ve teröre finansal kaynak sağladıkları tespit edildi. Tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dürbün, 130 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında "Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ettiği belirtildi.
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