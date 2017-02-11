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Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe

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Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinin ardından Dicle ilçe kırsalında teröristlere yönelik yürütülen operasyonlarda...

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinin ardından Dicle ilçe kırsalında teröristlere yönelik yürütülen operasyonlarda örgütün kış üstlenmesi için kullandığı 6 mağara ve 3 sığınak içerisinde çok sayıda malzeme ele geçirilerek imha edildi. Operasyonlarla kış üstlenmesi için yığınak yapan teröristlere darbe üstüne darbe vuruldu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren başlatılan Bayrak-39 Şehit Jandarma Üsçavuş Seçkin Çil Operasyonu 10 Şubat 2017 Cuma gecesi tamamlandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başarı ile tamamlanan operasyonda teröristlere büyük darbe vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 13 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirilmiş, 1 bölücü terör örgütü işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmıştır. İcra edilen yol kontrol ve araç aramalarında 5 araç ve 42 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara ve 3 ayrı sığınak içerisinde, 16 adet büyük tüp, 18 küçük tüp, 400 kilogram un, yaklaşık 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe

Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe

Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe

Pkk’ya Darbe Üstüne Darbe

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