  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Pkk’ya Götürülmek İstenilen 54 Adet Kalaşnikof Dürbünü, 62 Adet Kalaşnikof Silahına Monte Hamlesi Ele Geçirildi. (Yeniden)

» »
Pkk’ya Götürülmek İstenilen 54 Adet Kalaşnikof Dürbünü, 62 Adet Kalaşnikof Silahına Monte Hamlesi Ele Geçirildi. (Yeniden)
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada PKK ya götürülmek istenilen 54 adet AK-47 kalaşnikof marka...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada PKK ya götürülmek istenilen 54 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Güvenlik güçlerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

12.02.2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan, sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde Irak ülkesinden ülkemize geçirilmeye çalışılan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 54 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2(iki) şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Pkk’ya Götürülmek İstenilen 54 Adet Kalaşnikof Dürbünü, 62 Adet Kalaşnikof Silahına Monte Hamlesi Ele Geçirildi. (Yeniden)

Pkk’ya Götürülmek İstenilen 54 Adet Kalaşnikof Dürbünü, 62 Adet Kalaşnikof Silahına Monte Hamlesi Ele Geçirildi. (Yeniden)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye Adli Kontrol12 Şubat 2017 Pazar 20:33
  • Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: 2 Yaralı12 Şubat 2017 Pazar 20:28
  • Yangında Kuşlar Tahliye Edildi12 Şubat 2017 Pazar 20:23
  • Tırda Ele Geçen Esrarla İlgili Bir Kişi Tutuklandı12 Şubat 2017 Pazar 19:13
  • Eski Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Çatışmada Yaralandı12 Şubat 2017 Pazar 19:08
  • Manisa’da Otomobil Takla Attı : 5 Yaralı12 Şubat 2017 Pazar 18:33
  • Kadını Gasp Eden Şahıs Tutuklandı12 Şubat 2017 Pazar 18:28
  • Antalya’da Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı12 Şubat 2017 Pazar 18:23
  • Antalya’da Trafik Kazası: 2 Ölü 9 Yaralı (2)12 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Diyarbakır’da 57 ‘Joker’ Yakalandı12 Şubat 2017 Pazar 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti