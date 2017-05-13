YOZGAT (İHA) Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde Planlama ve Proje Yönetimi Eğitimi Katılım Belgeleri verildi.

YOZGAT (İHA) Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde Planlama ve Proje Yönetimi Eğitimi Katılım Belgeleri verildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Belediyesinin nihai faydalanıcı olduğu; Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi kapsamında 3 gün süren "Proje Planlama ve Proje Yönetimi" eğitimi tamamlandı. Program sonunda katılımcılara belgeleri verildi. Kursiyerler eğitim programında; proje nedir, program nedir, projenin konusu, proje fikrinin belirlenmesi, proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, mevcut durum analizi, sorun analizi, kaynak planlaması, bütçe, maliyetler gibi konularda bilgilendirildi. Eğitim sonunda katılımcılara "Proje Planlama ve Proje Yönetimi" eğitim belgeleri Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim Coşkun, Yusuf Yılgın, İŞGEM Teknik Destek Ekibinden Tim Lideri Theologos Prokoplou ve Çağlar Aydın tarafından belge verildi.