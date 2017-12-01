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PLAY-OFF İÇİN SON ŞANS

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PLAY-OFF İÇİN SON ŞANS
Ligde istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Samsunspor, bugün evinde Eskişehirspor’la bir anlamda play-off için son şans anlamına gelen mücadelede karşılaşacak.

Ligde istediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Samsunspor, bugün evinde Eskişehirspor’la bir anlamda play-off için son şans anlamına gelen mücadelede karşılaşacak. BeIN Sports Max 1 (81. Kanal)’dan naklen yayınlanacak olan maç saat 15.30’da başlayacak

BEİN SPORTS MAX 1’DE CANLI
TFF 1. Lig’de geride kalan 13 haftada istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Kırmızı-Beyazlı ekip zorlu mücadelede bugün Eskişehirspor’u kendi taraftarı önünde konuk edecek. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Zorlu mücadele Bein Sports Max 1 81. Kanaldan izleyicilerle buluşacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren Samsunspor’lu oyuncularda moraller yerinde. 

MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK
Yönetimsel anlamda sıkıntı içinde bulunan Eskişehirspor karşısında üç puan arayacak olan Kırmızı-Beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Ramazan Övüç ve PFDK tarafından üç maç ceza alan Erkam Reşmen bu karşılaşmada görev yapamayacak. Sakat olan ve tedavisine devam edilen Ayite’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Üç haftadır kazanamayan Samsunspor, kendi taraftarı önünde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.  Davut AKTAŞ

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