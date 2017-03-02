Podolski, Resmen Vissel Kobe’de

Galatasaray, Alman futbolcusu Lukas Podolski'nin Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ya 2 milyon 600 bin Euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Podolski 2016-2017 sezonun itibaren Vissel Kobe'de forma giyecek.
Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir."
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