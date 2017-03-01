  • BIST 89.320
  • Altın 146,644
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Podolski, Vissel Kobe Sorularını Yanıtsız Bıraktı

» »
Podolski, Vissel Kobe Sorularını Yanıtsız Bıraktı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transferiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transferiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Galatasaray Üniversitesi tarafından 11. kez yapılan ve üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2016 yılının En'leri 23 kategoride sahiplerini buldu. Etkinlikte "En başarılı erkek sporcu" kategorisinde gösterilen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lukas Podolski de katıldı.

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Podolski, gündemdeki Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferi hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferinin netleştiği ve ligin bitmesinin ardından 1 Haziran'da yeni takımıyla antrenmanlara çıkacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu transferden 2,6 milyon Euro kazanacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Alman oyuncu, 14 gol, 6 asist yaptı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cev Challenge01 Mart 2017 Çarşamba 19:43
  • Adanaspor, Atiker Konyaspor Maçını Hazırlıklarını Çift İdmanla Devam Etti01 Mart 2017 Çarşamba 19:38
  • Türkiye Basketbol Ligi01 Mart 2017 Çarşamba 19:38
  • Dursun Özbek: “İbra Edilmemek Gibi Bir Endişemiz Yok”01 Mart 2017 Çarşamba 19:28
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi01 Mart 2017 Çarşamba 19:23
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 19:08
  • Ptt Kadınlar Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
  • Samsunsporlu Futbolcular İlerisi İçin Umutlu01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 18:28
  • Başkan Taşçı’dan Samsunspor’a Baklava Dopingi01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti