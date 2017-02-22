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Podolski’den Fenerbahçe’ye Gönderme

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Podolski’den Fenerbahçe’ye Gönderme
Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı...

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı sevinç fotoğrafını paylaşarak, rakiplerine göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Alman oyuncusu Podolski, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesinin ardından paylaştığı fotoğrafla ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın sevinç fotoğrafını paylaşan Alman oyuncu, "2000'den bu yana.. Sıradaki kim?" sözlerini yazdı.

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