Polagri 2017 Tarım Fuarı’nın İkincisi Düzenlenecek

Ankara'nın tahıl ambarı Polatlı ilçesinde, POLAGRİ 2017 Polatlı Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın 2'ncisi düzenlenecek.

Ankara'nın tahıl ambarı Polatlı ilçesinde, POLAGRİ 2017 Polatlı Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın 2'ncisi düzenlenecek.

Polatlı Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Polatlı Ticaret Odası dışında, Polatlı Kaymakamlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Polatlı Ticaret Borsası, Polatlı Ziraat Odası, Polatlı Ziraat Aletleri Odası, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi, S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi, Polatlı İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Polatlı Muhtarlar Derneği, KOSGEB gibi birçok kurum tarafından destekleniyor. Fuarın organizasyonunu ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Zümrüt Fuarcılık üstleniyor. Düzenlenecek olan POLAGRİ 2017 Polatlı Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarının tarihi belli oldu ve resmi TOBB Fuar rehberinde yer aldı. Polatlı'da birçok kurum ve kuruluşun desteklediği POLAGRİ 2017 Tarım Fuarı 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Polatlı fuar alanında gerçekleşecek.

"KOSGEB desteği tanımladı"

Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 30 bin metrekare üzerinde 130 katılımcıyla düzenlediğimiz bu fuarda, beklentimizin üzerinde 65 bin ziyaretçimiz vardı ve yüzde 90'ı tekrar katılacaklarını söylediler. Bu yıl 27-30 Nisan tarihlerinde fuarın 2'ncisini düzenleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık fuarı; tarım makinaları, hayvancılıkla ilgili şeyler ve zirai ilaçları içinde barındıran bir fuar. Polatlı tarım yönünde çok gelişmiş bir ilçe, çok ciddi ekilir biçilir arazileri var, çok kaliteli ürün yetiştirmeyi öğrenmiş bir ilçe, çiftçilerimiz tarım girdilerinin tamamına ulaşabilecek, üreticilerimiz de ise burada satışlarını sağlayabilecekler, kendi ürünlerini tanıtabilecekler. Önümüzdeki yıl 3'ünücüsü yapıldığında ise uluslararası nitelik kazanacak bir fuar ve bu yıl KOSGEB desteği de fuarımıza tanımladı. Bu yıl ilçemizde başlayan balon uçuşlarını da fuarımıza entegre edeceğiz bu da Polatlımızın tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Ve Polatlı tarımda başkent olacak" ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın hak ettiği bir fuar"

Polatlı ve Ankara ekonomisine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Zümrüt Fuarcılık Başkanı Mehmet Ünal ise, "Geçen yıl Polatlı'da Ticaret Odası ve belediyenin öncülüğünde ilkini gerçekleştirdiğimiz Polatlı Tarım Fuarı bu yıl ulusal ve uluslararası nitelikte büyük bir hedefe doğru gidiyor. Bununla ilgili gerek ilçemizdeki tüm bileşenlerle gerekse Ankara ilindeki bileşenlerle daha etkin ve Ankara'nın hak ettiği bir fuar hazırlığı içerisindeyiz. Geçen yıl 130 firmamız fuara katıldı, tabii ki Ankara dışından da katılımcılar oldu. Bu yıl katılanların en az yarısının Ankara dışından ve hatta yurtdışından da katılımcıların yer alması için çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yılki fuarın diğer illere yansıması gayet olumlu yönde oldu. Ankara bu yıl Türkiye tarımında ilk üçte yer alan bir ilimiz, Polatlı'da tarımın kalbi diyebiliriz. Fuarda bu yıl Ankara'nın 25 ilçesiyle birlikte 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Çevre komşu ülkelerin tarım bakanlıklarını da davet ederek burada stant kurmalarını sağlamak için çalışmalar yaparak Polatlı ve Ankara ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu yönde Ankara'nın bu projeye sahip çıkması ve destek çıkması önem arz ediyor. İnşallah hedefe adım adım yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.