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Polis Akademisi “Uluslararası Bir Tehdit Olarak Fetö” Sempozyumu Düzenledi

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Polis Akademisi “Uluslararası Bir Tehdit Olarak Fetö” Sempozyumu Düzenledi
Polis Akademisi UTGAM tarafından "Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ" konulu II. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu düzenlendi.

Polis Akademisi UTGAM tarafından "Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ" konulu II. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu düzenlendi.

Polis Akademisi UTGAM tarafından "Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ" konulu II. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Akademik bir faaliyet olan sempozyuma 9 farklı ülkeden 29 konuşmacı ile davet edilen Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden katılım sağlandı. Emniyet Teşkilatı, "FETÖ ile yürüttüğümüz mücadelede zan altında bırakacak yıpratıcı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

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