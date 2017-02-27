Polis amcalarına poğaça ikram ettiler

Amasya Özel Deha Kreş ve Anaokulu'ndan eğitim gören öğrenciler, gece gündüz tüm hava koşullarında nöbet tutan polisleri ziyaret ederek, velileri tarafından hazırlanan 'börek ve poğaça' ikram ettiler

Amasya'daki Özel Deha Kreş ve Anaokulu'nda görev yapan öğretmenler ve gönüllü veliler tarafından hazırlanan börek, poğaça ve pastalar, gece gündüz soğuk havalarda nöbet tutan polislere minik öğrencilerce ikram edildi.

Nazar Boncukları sınıfının öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Deha Anaokulu Kurucusu Burcu Bostancı, "Onlar bizim ve Amasya'da yaşayan herkesin güvenliğini sağlamak için saatlerce dışarıda kalıyorlar. Bizlerde okulumuzda böyle bir etkinlik yapmak istedik. Gönüllü velilerimiz evlerinde hazırladıkları ikramları bizim için gece gündüz, sıcak soğuk demeden nöbet tutan polislerimiz için hazırladığımız yiyecekleri, kendi ellerimizle paketleyerek yemeleri için nöbet noktasına götürdük" dedi.

POLİSLER, ÇOCUKLARIMIZIN KAHRAMANIDIR

Deha Anaokulunda görev yapan öğretmen İlkay Cevher ise, "Okulumuza gelen çocuklarımıza hep soruyoruz, büyünce ne olmak istersiniz diye. Polis olmak istediğini söyleyenler oluyor. Öğrencilerimizin her zaman kahramanı olan polis ağabeylerine böylesine anlamlı bir ikramda bulunduk" diye konuştu. Polisler ise, Deha Anaokulu öğretmenlerine bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Ferhat LAP / AMASYA