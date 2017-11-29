Polis Aracı Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde polis aracıyla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracı, Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı önünden U dönüşü yaptığı sırada aynı şeritten gelen Murat G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat G. yaralandı.
Durumun haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk etti.
Hastanede tedavi altına alınan Murat G., burada yapılan müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 çocuk babası Murat G.'nin, iki ayağında da kırık bulunduğu öğrenildi.
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