Polis Bariyerini Aşan Yüzlerce Kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Koştu

15 Temmuz hain darbe girişimi anma etkinliklerine katılmak isteyen yüzlerce kişi, Zincirlikuyu'da polis bariyerlerini aşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne...

15 Temmuz hain darbe girişimi anma etkinliklerine katılmak isteyen yüzlerce kişi, Zincirlikuyu'da polis bariyerlerini aşarak 15 Temmuz Şehitler köprüsüne yürüdü.

15 Temmuz hain darbe girişimi anma etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde binlerce kişi toplanırken polis ekipleri grupların Avrupa Yakası'ndan köprüye çıkışlarına izin vermedi. Zincirlikuyu'da bariyerler kuran ekipler gün içerisinde toplanan kalabalığı deniz yolu ile Anadolu yakasına geçmeleri konusunda yönlendirdi. Zincirlikuyu mevkiinde bekleyişlerini sürdüren yüzlerce kişi aniden polis bariyerlerine doğru harekete geçti. Bariyerlere koşan kalabalık polis bariyerlerini aşarak anma etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koşmaya başladı. Kalabalığın bir kısmı polis engelini aşarken olay yerine gelen takviye kuvvetler kalabalığa engel olmaya çalıştı. Çevik kuvvet otobüsleri ile kalabalığın önünü kesen polis ekipleri bir süre sonra gruba yolu açtı. Yol açılan grup koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladı.

Polis ekipleri Zincirlikuyu'da önlemlerini arttırırken aralıklarla grupların burada toplanmaları devam ediyor.