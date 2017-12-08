Polis Dilencilere Göz Açtırmıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde camilerin avlusunda namazdan çıkan cami cemaatini rahatsız eden dilencilere karşı polis nöbet tutuyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler vatandaşların rahatsız olmaması için dilencilere göz açtırmıyor. Polisler cami önlerinde dilenen kişilerin özellikle Cuma Namazı sonrasında sayılarının artması üzerine harekete geçti.
Vatandaşlar, polislerin yaptığı uygulama ile gerçek ihtiyaç sahiplerinin ortaya çıkacağını, insanların dini duygularını sömüren kişilere müsaade edilmemesi gerektiğini dile getirdiler.
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