Polis Ekipleri Kaçak Sigaraya Geçit Vermiyor

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan R.A. idaresindeki otomobilden şüphelenen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil Beşpınar Köprüsü yakınlarında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken otomobil sürücüsü R.A. da gözaltına alındı. R.A. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.