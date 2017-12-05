Polis Ekipleri, Soba Zehirlenmelerine Karşı Uyardı

Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşı bilgilendirdi.

Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşı bilgilendirdi.

Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlköğretim Okulunda 174, Cumhuriyet İlköğretim Okulunda ise 281 öğrenciye "Çevreden Gelebilecek Tehlikeler" ile "Polislik Mesleğinin Tanıtımı ve 155'in Önemi" konularında sunup yapan polis ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde ise "Soba Zehirlenmelerinde Alınacak Önlemler" isimli broşürler dağıtılarak mahalle sakinlerine alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgiler verdiler.