Polis Haklarında Arama Kararı Bulunan 42 Kişiyi Yakaladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 42...

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 42 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 42 kişi 06-12 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.