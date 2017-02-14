  • BIST 87.884
  • Altın 144,231
  • Dolar 3,6529
  • Euro 3,8781
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Polis Haklarında Arama Kararı Bulunan 42 Kişiyi Yakaladı

» »
Polis Haklarında Arama Kararı Bulunan 42 Kişiyi Yakaladı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 42...

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 42 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 42 kişi 06-12 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çay Bardaklarında Uyuşturucu Satışı14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Adıyaman’da 155 Gram Eroin Ele Geçirildi: 2 Gözaltı14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Polis Haklarında Arama Kararı Bulunan 42 Kişiyi Yakaladı14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Kazaya Müdahale Eden Polis Aracına Çarptı: 1 Polis Yaralı14 Şubat 2017 Salı 11:23
  • İstanbul’dan Geldi, Kocaeli’de Vuruldu14 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Kasten Yaralama Suçuna 7 Yıl 6 Ay Hapis14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Karaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 18 Gözaltı14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Fetö Sanığından Hakime "Eşime Sevgililer Günü Hediyesi Olarak Beni Tahliye Edin" Talebi14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Siirt’te 31 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi14 Şubat 2017 Salı 11:18
  • 5 İlde Sağlıkçılara Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı14 Şubat 2017 Salı 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti