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Polis İki Ayrı Noktada Uyuşturucu Ele Geçirdi: 5 Kişi Göz Altına Alındı

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Polis İki Ayrı Noktada Uyuşturucu Ele Geçirdi: 5 Kişi Göz Altına Alındı
Polis iki ayrı noktada uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Polis iki ayrı noktada uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki ayrı olayda polis uyuşturucu ele geçirdi. İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan İznik'e gelmekte olan bir araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Polis, İznik-Yenişehir Karayolu üzerinde durdurduğu araçta esrar maddesi ele geçirdi. Araç içinde bulunan İsimler M. B, O. Ö, C.Ö ve S. A, gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, akşam saatlerinde 155'e gelen ihbarı değerlendirerek, Selçuk Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde aradı. Yapılan aramada yaklaşık 10 gr selvi denilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı S. A, gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Tahkikat devam ediyor.

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