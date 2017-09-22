Polis Kıyafetli Gasp Çetesi Çökertildi

Başkent'te polis yeleği giyerek bir iş yerinde çalışan şahısları önce kelepçeleyen, sonra da içeride bulunan belgeler ile değerli eşyaları alıp 1...

Başkent'te polis yeleği giyerek bir iş yerinde çalışan şahısları önce kelepçeleyen, sonra da içeride bulunan belgeler ile değerli eşyaları alıp 1 milyon TL para isteyen 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Polis yelekleri giyerek bir iş yerine giren dolandırıcılar, çalışanları kelepçeledikten sonra içeride bulunan 2 adet bilgisayar, senet ve hesap cüzdanlarını alarak kayıplara karıştı. Ardından iş yeri sahibi ile irtibata geçen zanlılar, iş yerinden çaldıkları 2 adet bilgisayar, senet ve hesap cüzdanlarına karşılık 1 milyon TL para istedi. İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheliler B.U., Y.K., C.D., E.Y. ve A.D. polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet 06 TA 435 sayılı çalıntı plaka, 1 adet 06 YFH 30 sayılı çalıntı plaka, 3 adet metal kelepçe, 4 adet polis yeleği, 5 adet metal polis rozetli siyah cüzdan, 1 adet siyah tabanca kılıfı, 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler B.U., Y.K., C.D., E.Y. ve A.D., yapılan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.