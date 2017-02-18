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Polis Korumasında Mahalleye Giren Ekipler Şok Oldu

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Polis Korumasında Mahalleye Giren Ekipler Şok Oldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen mahalleye polis destekli yapılan operasyonda, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde usulsüz elektrik kullandığı tespit edilen mahalleye polis destekli yapılan operasyonda, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kaçak olarak çekilen kablolar kesilerek toplandı.

Kandıra Akdurak Mahallesi Tekkeli mevkiinde daha önceden bazı kişilerin kaçak olarak elektrik kullandığını tespit eden Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, polis korumasında mahalleye girdi. Dağıtım şirketine bağlı 20 kişilik ekip ve güvenlik güçleri ile birlikte yapılan operasyonda yaklaşık 100 civarında içinde barakaların da olduğu evlerde, kaçak elektrik taraması yapıldı. Tarama sonrasında sadece 5 yasal abonenin olduğu alanda kaçak olarak sayaçtan geçirilmediği belirlenen ve direk olarak elektrik hatlarına bağlanmış kablolar kesildi.

Ekipler, Tekkeli sokakta kaçak tesis edilmiş olan elektrik kablolarının, direkten fiziki irtibatını keserek ayırdı. Kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 350 metrelik antigron kabloya el koyan ekipler, yer altından çekilen kablo ile kaçak elektrik kullanıldığını da ortaya çıkardı. Tekkeli Sokak'taki 30 barakanın da direklere kanca atarak kaçak kullandığını tespit eden SEDAŞ ekipleri, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması ve toplanmasını sağladı.

Çalışmada ayrıca 65 adet tüketim noktasında da harici hat çekildiği, elektrik saati olmadan direk bağlantı ile elektrik kullanıldığı belirlendi. Elektrik bağlantı irtibatları kesilen baraka ve evlerde yaşayan kişiler hakkında ise tutanak düzenlendi.

Polis Korumasında Mahalleye Giren Ekipler Şok Oldu

Polis Korumasında Mahalleye Giren Ekipler Şok Oldu

Polis Korumasında Mahalleye Giren Ekipler Şok Oldu

Polis Korumasında Mahalleye Giren Ekipler Şok Oldu

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