Polis Memuru "Çaresiz Hissediyorum" Yazıp İntihar Etti

Adana'da borçlarından dolayı bunalıma girdiği bildirilen bir polis memuru Facebook'ta, "Buruk Mezarlığında çaresiz hissediyorum" yazıp babasının kabri...

Adana'da borçlarından dolayı bunalıma girdiği bildirilen bir polis memuru Facebook'ta, "Buruk Mezarlığında çaresiz hissediyorum" yazıp babasının kabri başında intihar etti.

Alınan bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Kenan B., 2008'de babası Mustafa B.'yi, 2013 yılında da annesi Müzeyyen B.'yi kaybetti.

Borçlarından dolayı bunalıma girdiği bildirilen Kenan B., bugün anne ve babasının kabirlerinin bulunduğu Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığına gitti. Kenan B., babası Mustafa B.'nin mezarı başında beylik tabancasıyla başına sıkarak intihar etti.

Kenan B.'nin mezarlıktaki cenazesi, intihar etmeden önce telefonla arayıp "Buruk Mezarlığındayım. Kendimi kötü hissediyorum" diyerek aradığı bir akrabası tarafından bulundu.

Facebook'ta "Buruk Mezarlığında çaresiz hissediyorum" yazılı not bırakan polis memurunun 6 gün önce de, "Polisi intihara sürüklemeyin" başlıklı bir yazı paylaştığı ortaya çıktı.

Polis memurunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.