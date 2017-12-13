Polis Memuru, Eşini Öldürüp İntihar Etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir polis memuru, eşini öldürüp intihar etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir polis memuru, eşini öldürüp intihar etti.

Edinilen biliye göre olay, bu sabah saat 08.00 sularında Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak'ta meydana geldi. Suşehri Kaymakamlığında görevli polis memuru Oğuzhan K.'nın ikamet ettiği evden silah sesleri yükseldi. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Oğuzhan K. ve eşi Meryem K.'yı vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk incelemede ilkokul öğretmeni Meryem K.'nın olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Oğuzhan K. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan K. yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

İlk tespitlere göre, polis memurunun eşini öldürüp intihar ettiği düşünülüyor. Çiftin iki çocukları bulunuyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.