Polis Memuru Evinde İntihar Etti

Ankara'da bir polis memuru, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

Ankara'da bir polis memuru, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Altındağ İlçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Polis Merkezi bünyesinde görevli polis memuru C.K evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru kaldırıldığı Ankara Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis memuru C.K'nın neden intihar ettiği ile ilgili soruşturma devam ediyor. (AYŞ-GD)