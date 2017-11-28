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Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza dün Erzurum-Pasinler Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdemir petrol tesisleri yakınlarında araçları arıza yapan polis memuru Mehmet Nuri Özdemir (36) ve 3 arkadaşı, tamir için araçlarını park etti. İzmir'de görev yapan ve memleketine izin için gelen 2 çocuk babası Mehmet Nuri Özdemir, aracın arka koltuğunda otururken 3 arkadaşı araçtan indi. Yoldan süratli bir şekilde seyreden bir tır, Mehmet Nuri Özdemir'in içinde bulunduğu araca arkadan çarptı. Araçta büyük hasar oluşurken Mehmet Nuri Özdemir'i itfaiye ekipleri saatler süren bir çalışma sonucu araçtan çıkardı.

Olay yerine hayatını kaybeden Mehmet Nuri Özdemir, bugün Narmanlı Camii'nde kılınan öğlen namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda defnedildi.

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