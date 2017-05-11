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Polis, Okul Çevresinde Göz Açtırmadı

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Polis, Okul Çevresinde Göz Açtırmadı
Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ildeki okul çevrelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ildeki okul çevrelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu yıl ikincisi yapılan "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında Bursa'da da okul çevrelerinde şüpheli kişiler ve mekanlarla ilgili huzur operasyonu yapıldı.

Bursa'da 297 karma emniyet personelinin katıldığı uygulamada 13'ü il merkezi, 166'sı ilçelerde olmak üzere 179 okul çevresi, park, bahçe, metruk bina, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili mekanlar, kahvehaneler, oyun salonları, okul servis araçları denetlendi. Vatandaşın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla, çocukların etkilenebileceği zararlı faktörlerden uzaklaştırılması amacıyla yapılan uygulama kapsamında 230 işyeri, 376 araç kontrol edildi, 880 kişi de sorgulandı.

Polis, Okul Çevresinde Göz Açtırmadı

Polis, Okul Çevresinde Göz Açtırmadı

Polis, Okul Çevresinde Göz Açtırmadı

Polis, Okul Çevresinde Göz Açtırmadı

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