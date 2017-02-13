Polis Okul Önlerinde Ve Çevrelerinde Denetimlerini Sürdürüyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ve...

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek olaylar, çocukların zararlı maddelerden korunması ve okullarda güvenli şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çeşitli denetim ve kontrol faaliyetleri yapıyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotim ekiplerimizce okul önleri ve çevrelerinde yer alan park, bahçe, metruk bina ve iş yerlerine yönelik yürütülen çalışmalarda yapılan arama faaliyetlerinin yanı sıra okul civarında bulunan şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrol çalışması gerçekleştirilmiş, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanmıştır. Söz konusu faaliyetler çeşitli bölgelerde eğitim- öğretim dönemi boyunca sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.