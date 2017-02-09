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Polis Olmak İçin 1 Santime İhtiyacı Var

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Polis Olmak İçin 1 Santime İhtiyacı Var
Tokat'ta özel harekat polisi olmak için 1 santimetre ile boy engeline takılan genç boyunu uzatmak için spor salonunda çalışma yapıyor.

Tokat'ta özel harekat polisi olmak için 1 santimetre ile boy engeline takılan genç boyunu uzatmak için spor salonunda çalışma yapıyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis özel harekat (PÖH) sınavlarına girmeden önce sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçen Eyüp Erden'in (20) boyu 1.66 cm olarak ölçüldü. Özel harekat polisi olabilmek için 1.67 cm sınırını geçemeyen Erden, boyunun 1 santimetre kısa çıkması nedeni ile diğer sınavlara giremeden elendi. Özel harekat polisi olma hayalinden vazgeçmeyen Erden, boyunu uzatabilmek için spor salonunda çalışmalara başladı. Birkaç ay sonra açılacak olan sınavlarda boy engelini aşmak için ter döken Erden, günlük yaklaşık olarak bir saat çalışıyor.

"Vazgeçmedim, yılmadım"

Polis olma hayalinden vazgeçmeyen Eyüp Erden, polis özel harekat sınavına başvurduktan sonra mülakat sınavına girdiğini ifade ederek, "Normalde standart olarak boyumun 1.67 santimetre ve üzeri olması gerekiyormuş benim boyum 1.66 santimetre çıktı. 1 santimetre ile sınavı kaybettim. Ama vazgeçmedim yılmadım, spor salonunda çalışıyorum. Önümüzdeki mülakatlara tekrar katılmak için hazırlanıyorum. Barfiks, plates gibi spor aletleri ile çalışarak boyumu uzatmaya çalışıyorum. Boyumu 1-2 santimetre daha uzatabilirsem inşallah diğer sınavlara girerek polis olacağım" dedi.

"İnşallah boyu 1 santimetre uzayacak"

Polis adayını spor salonunda çalıştıran İlyas Şahinpınar, "Boyunun uzamasına engel olacak hareketleri programdan çıkardık. Boyunu uzatabilecek hareketleri koyduk. Elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı oluyoruz. İnşallah boyu 1 santimetre uzayacak" diye konuştu.

Polis Olmak İçin 1 Santime İhtiyacı Var

Polis Olmak İçin 1 Santime İhtiyacı Var

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