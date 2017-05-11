Polis Olmak İsteyen Gençlere Ücretsiz Destek

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM), polislik sınavına girecek Karamanlı gençleri ücretsiz olarak açtığı kursla fiziki yeterlilik...

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM), polislik sınavına girecek Karamanlı gençleri ücretsiz olarak açtığı kursla fiziki yeterlilik sınavına hazırlıyor. Kurslara polis olmak isteyen gençler büyük ilgi gösteriyor.

Kazım Karabekir Spor Salonunda açılan kursla ilgili bilgi veren Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Açtığımız bu kurs, sınavda gençlere büyük katkı sağlayacak" dedi.

Karaman'da yapılacak olan POMEM sınavlarına katılacak olan geçlere destek olmak için müdürlük olarak kurs açtıklarını belirten Kısacık, "Gerçek parkurun aynısını burada kurduk. Kurs için kayıt yaptıran gençlerimize atletizm ve jimnastik antrenörlerimiz başta olmak üzere diğer hocalarımız tarafından eğitim vereceğiz. İnşallah burada kurs alan öğrencilerimiz gerçek sınavda başarılı olacaklardır. Açtığımız kurstan kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Şu ana kadar 50'nin üzerinde müracaat oldu. Bundan sonra da polis olmak isteyen Karamanlı gençlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu ay sonunda yapılacak olan POMEM sınavlarına hazırlanan 23 yaşındaki Fatma Şahin, "Bize bu imkanı sunan başta Gençlik Spor Bakanlığımız ile Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda aynı eğitimi verip de fazlasıyla para alan tüccarlar var ama müdürlüğümüz bize bu imkanı ücretsiz sundu. Hepsinden Allah razı olsun. Umarım bu kurslar tüm arkadaşlarıma faydalı olur" dedi.

POMEM sınavına hazırlanan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Erdeniz Eroğlu ise "Önceki yıllara göre Karaman'da böyle bir imkan yoktu. Bu kursu düşünüp düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarımın yapılacak olan sınavda başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kursun 10 gün devam edeceği öğrenildi.