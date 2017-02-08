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Polis Otosu Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Polis Yaralı

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Polis Otosu Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Polis Yaralı
Aksaray'da polis otosunun park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Aksaray'da polis otosunun park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev dönüşü İl Emniyet Müdürlüğüne giden Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Murat Aydın (25) idaresindeki hafif ticari resmi polis otosu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ şeridinde park halindeki 20 KN 268 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis otosunun tavanı ezilirken, araç adeta hurdaya döndü. Kazada yaralanan polis memuru olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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