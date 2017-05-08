Polis, Rus Generale Ait Olduğu İleri Sürülen Cesedin Başında Sürekli Nöbet Tutuyor

Ardahan'da inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen cesedin bulunduğu alanda sivil polisler 24 saat...

Ardahan'da inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen cesedin bulunduğu alanda sivil polisler 24 saat nöbet tutuyor.

İnşaatın çevresine güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların yaklaşması önlenirken, inşaatın başında sivil polisler kaçak kazı ihtimaline karşı 24 saat nöbet tutuyor. İnşaatla ilgili karar, 24 Mayıs'ta toplanacak Kars Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınacak.

İnşat alanında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen mahalle sakinlerindoen Ercan Ürker, "İnşaat alanında 12 gün önce temel kazı çalışmaları yapılırken Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu söylenen bu cesedin çıkmasıyla alan koruma altına alındı. İnşaat alanının çevresi emniyet şeritleri çekilerek güvenlik güçlerimiz tarafından korunmakta" dedi.