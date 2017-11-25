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Polis Soruşturmayı Derinleştirdi, Cinsel Taciz Ortaya Çıktı

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Polis Soruşturmayı Derinleştirdi, Cinsel Taciz Ortaya Çıktı
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir şahsın kendisini balkondan atmak istediğini iddia eden ortaokul öğrencisinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıkınca...

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir şahsın kendisini balkondan atmak istediğini iddia eden ortaokul öğrencisinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıkınca polis ekiplerince yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraç İlyas Bey Caddesi Bahçe Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşayan ortaokul öğrencisi Ç.A., annesi A.E.'yi arayarak yalnız olduğu sırada eve hırsız girdiğini söyledi. Ç.A., ihbar üzerine olay yerine gelen polise eve giren kar maskeli erkeğin boğazını sıkıp ağzını kapatarak, ellerini bağladıktan sonra kendisini balkondan atmaya çalıştığı iddiasında bulundu. Kızının ifadesi doğrultusunda anne A.E.'nin eski eşinden şüphelendiğini söylemesi üzerine E.A. gözaltına alındı. E.A. polisteki ifadesinde olayın olduğu sırada işyerinde olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. E.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek, savcılık izniyle Ç.A.'nın psikolog eşliğinde tekrar ifadesine başvurdu. Ç.A. ifadesinde tanıdıkları olan Z.D. tarafından cinsel tacize uğradığını ve travma sonucu dikkat çekmek için kendisine kar maskeli bir erkeğin saldırdığı yalanını söylediğini belirtti. Polis, Ç.A.'nın ifadesi üzerine İpsala'ya bağlı Esetçe beldesinde ikamet eden Z.D.'yi evinde gözaltına aldı.

Z.D., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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