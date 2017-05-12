Polis, Stepne Altından Gizlenmiş El Yapımı Tabanca Ve Mühimmatını Ele Geçirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajındaki stepne altında, ruhsatsız el yapımı tabanca mühimmatını ele...

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajındaki stepne altında, ruhsatsız el yapımı tabanca mühimmatını ele geçirildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara yolu asayiş uygulama noktasında akşam saatlerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın bagaj bölümü stepne altından ruhsatsız el yapımı tabanca ve şarjörüne takılı vaziyette 7 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü F.S.T., silahın rahmetli babasından kaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.