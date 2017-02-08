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Polis Ve Babasına 3 Kez Müebbet Hapis Cezası

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Polis Ve Babasına 3 Kez Müebbet Hapis Cezası
Elazığ'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini babası Mehmet M. ile birlikte, 43 kurşunla öldüren özel harekat polisi Selim M. ile babasına verilen 2'şer...

Elazığ'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini babası Mehmet M. ile birlikte, 43 kurşunla öldüren özel harekat polisi Selim M. ile babasına verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çıkartıldı.

Olay, 28 Eylül 2013'te, Elazığ merkez Abdullah Paşa Mahallesindeki bir evde yaşanmıştı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Selim M., babası Mehmet M. ile birlikte kayınpederi Bayram, kayınvalidesi Ayten Sönmez ve boşanma sürecinde olduğu eşi Zeliha M.'yi öldürmüştü. Cinayeti baba ile oğlunun birlikte işlediği iddia edilmiş, haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak cinayet işlemek" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davada her iki sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak dosya Yargıtaya gönderilmiş ve sanıkların öldürülen 3 kişi üzerinden yargılanması istenmişti. Bunun üzerine mahkemeye ek iddianame sunularak, sanıkların yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Selim M. Bolu Cezaevinden SEBGİS'le katıldı. Sanık, Mehmet M.'nin de hazır edildiği duruşmaya, maktul yakınları ve taraf avukatları da katıldı. Duruşma, mahkeme heyetinin sanıkları dinlemesiyle başladı.

Sanıklardan Selim M., duruşmada hakaret içerikli konuşunca, görüntülü bağlantının sesi kısıldı. Daha sonra tekrar söz verilen sanık Selim M., "Ben her şeyi söyledim, yaptığım 3'ünü de öldürmek. Dışarıda kimseye verilecek hesabım yok, mahşerde hesaplaşacağız" dedi.

Sanık Mehmet M. ise cinayetlerin planlı olmadığını ve kendisinin işlemediğini savundu.

Savcı mütalaasında sanıkların ayrı ayrı TCK/82-1 maddesi gereğince "Tasarlayarak adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve müşteki avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti karar verdi. Mahkeme, daha önce 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklardan Selim M.'ye, kayınvalidesini öldürmekten bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini, baba Mehmet Y.'ye de iştirakten müebbet hapis cezası verdiğin açıkladı.

İlk duruşmada cinayeti anlatmıştı

Cinayet zanlısı özel harekat polisi Selim M. ilk duruşmada cinayetleri kendisinin işlediğini, babasının karışmadığını iddia etmişti. Selim M., "Tartışma yaşandı, İlk önce kayınbabama sıktım. Ardından kapıyı açarken yakaladığım kayınvalidemi vurarak eve girdim. Zeliha'ya ateş etmiştim. Silahımın mermisi bitmişti diğer silahımı çıkarıp onunla ateş etmeye devam ettim. Çıkarken kayınbabama tekrar ateş ettim. Daha sonra elimden düşen silahları babam aldı" demişti.

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